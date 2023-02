Bilancio annullato, il Comune di Corato affida la difesa all'Avv. Sticchi Damiani

Il Comune di Corato sta valutando di fare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza emessa dal Tar Puglia che ha annullato il bilancio di previsione 2021-2023 e gli atti conseguenti.La giunta comunale ha deciso di affidarsi alla consulenza dell'avvocato Andrea Sticchi Damiani del foro di Lecce, per ottenere un parere legale sulla sussistenza o meno di motivazioni giuridiche per sostenere l'eventuale gravame.Il dirigente del settore finanziario aveva invece ritenuto superfluo proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.Il Comune ha impegnato la cifra di mille euro per questa iniziativa.