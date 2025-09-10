In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028"

Lunedì 22 settembre, alle ore 18:00, al chiostro di Palazzo di Città (in caso di pioggia l'evento si svolgerà nella sala consiliare), si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dal titoloL'incontro è promosso dall'amministrazione comunale e sarà un momento di confronto per discutere dei programmi e delle azioni da intraprendere nei prossimi tre anni per assicurare il corretto funzionamento dell'ente, la regolare erogazione dei servizi comunali ai cittadini, la realizzazione di nuove infrastrutture e, in generale, il benessere della comunità. All'incontro sono invitati a partecipare le consulte cittadine, il Forum dei Giovani, tutte le forze politiche, le imprese, le associazioni di categoria, gli enti no-profit e l'intera cittadinanza.Saranno presenti il sindaco, l'assessore al Bilancio, la giunta e il dirigente del II settore,. Dopo gli interventi istituzionali, verrà aperto un dibattito pubblico durante il quale i cittadini potranno esprimere idee e proposte per contribuire alla programmazione delle attività del prossimo triennio.