In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028"

Appuntamento fissato per lunedì 22 settembre nel chiostro di Palazzo di Città 

Corato - mercoledì 10 settembre 2025 Comunicato Stampa
Lunedì 22 settembre, alle ore 18:00, al chiostro di Palazzo di Città (in caso di pioggia l'evento si svolgerà nella sala consiliare), si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028: la programmazione delle attività del prossimo triennio".

L'incontro è promosso dall'amministrazione comunale e sarà un momento di confronto per discutere dei programmi e delle azioni da intraprendere nei prossimi tre anni per assicurare il corretto funzionamento dell'ente, la regolare erogazione dei servizi comunali ai cittadini, la realizzazione di nuove infrastrutture e, in generale, il benessere della comunità. All'incontro sono invitati a partecipare le consulte cittadine, il Forum dei Giovani, tutte le forze politiche, le imprese, le associazioni di categoria, gli enti no-profit e l'intera cittadinanza.

Saranno presenti il sindaco Corrado Nicola De Benedittis, l'assessore al Bilancio Gennaro Sciscioli, la giunta e il dirigente del II settore, Francesco Porrelli. Dopo gli interventi istituzionali, verrà aperto un dibattito pubblico durante il quale i cittadini potranno esprimere idee e proposte per contribuire alla programmazione delle attività del prossimo triennio.
