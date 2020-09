Collaboratore positivo al Covid, farmacia sospende il servizio

Le farmacie, così come i luoghi di degenza, le cliniche e gli ospedali sono luoghi sensibili per la diffusione del temuto coronavirus. In Italia, durante il picco, la categoria dei farmacisti ha pagato un importante prezzo in termini di vite umane per la diffusione del virus.A Corato la Farmacia del dott. Di Girolamo ha dovuto sospendere il servizio a causa di un caso di positività tra il personale. Lo ha comunicato la stessa struttura con un post su Facebook."Questa mattina, appena ricevuta la notizia della positività al Covid-19 di un nostro collaboratore, la Farmacia Di Girolamo ha chiuso i battenti e sospeso il servizio per sottoporre tutto lo staff al tampone naso-faringeo e predisporre un'accurata sanificazione e igienizzazione degli ambienti.Riapriremo in sicurezza e per essere come sempre al vostro fianco nella tutela della salute di ognuno di voi.Certi della comprensione e della fiducia che sempre ci avete accordato, ci scusiamo per il disservizio e vi salutiamo con l'augurio di rivederci presto!" hanno scritto.