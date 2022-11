Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dedicato a Corato

Si è riunito mercoledì mattina, in Prefettura a Bari, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.All'ordine del giorno, la questione sicurezza nella città di Corato, alla presenza del Sindacoche ne aveva chiesto la convocazione alcuni giorni fa, rivolgendosi al Prefetto. Ha partecipato all'incontro anche il vicesindaco Beniamino Marcone.Con il, il Questore di Bari, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Comandante Provinciale della Guardia di finanza si è proceduto a un'attenta disamina della situazione riguardante l'ordine pubblico e la sicurezza in città.Spaccio, baby gang, incendio di macchine sono fenomeni preoccupanti in relazione ai quali il Sindaco De Benedittis e il vicesindaco Marcone hanno chiesto la massima attenzione.Sarà, inoltre, rinforzata l'azione di repressione dello spaccio di stupefacenti.