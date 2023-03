Problema sicurezza a Corato: Riunito il Comitato provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica

Si è riunito questa mattina, in Prefettura, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. All'ordine del giorno, la questione sicurezza nella città di Corato.Hanno preso parte il Sindaco Corrado De Benedittis e il Presidente della Commissione Sicurezza, Mimmo Pisicchio.Giorni fa, il Sindaco Corrado De Benedittis aveva scritto al Prefetto, dott.ssa Antonia Bellomo, per rappresentare la preoccupazione, sua personale e della popolazione, in relazione alla recrudescenza del fenomeno di incendio delle autovetture.Prefetto e Forze dell'Ordine hanno ribadito la massima attenzione sui problemi riguardanti sicurezza e ordine pubblico.D'intesa con il Sindaco, si è deciso di definire ulteriori misure di sicurezza e controllo, di cui nei prossimi giorni, se ne verificherà la realizzabilità.Il nuovo sistema di video-sorveglianza dovrebbe dare ulteriore supporto al presidio della Città. Tutte le notti, comunque, è garantita la presenza della pattuglia della Polizia di Stato e dei Carabinieri.«Ringrazio il Prefetto, Dott.ssa Bellomo, per la sensibilità e costante attenzione riservata alla città di Corato. - Dichiara il Sindaco De Benedittis - Il fenomeno dell'incendio auto è quanto mai insidioso e mina il senso diffuso di sicurezza, oltre a creare non pochi danni ai luoghi in cui tali eventi si verificano. Pur non essendo un fenomeno circoscritto a Corato, è necessario reagire perché l'intera città, insieme alle sue istituzioni, è parte lesa da tali azioni criminose. Certamente, serve la collaborazione di tutti: chi vede o sospetta qualcosa deve denunciare. Non si può pensare di scaricare il problema esclusivamente sulle Forze dell'Ordine. La legalità è una costruzione collettiva, che passa attraverso il rigore etico e la cittadinanza attiva di ciascuno».