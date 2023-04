Sicurezza in città: un incontro tra imprese e istituzioni

Il tema della sicurezza in città è un tasto delicato che più e più volte turba la quotidianeità e la serenità dei cittadini di Corato.Nella giornata di ieri, presso l'Executive Center, si è tenuto un meeting nel quale, sull'argomento, si sono confrontati imprese del gruppo A.I.C. e istituzioni."Corato ha un sistema di videosorveglianza degno di una Ferrari - ha affermato il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Loiodice - ma abbiamo bisogno di un pilota all'altezza di guidarlo attraverso nuove risorse".Successivamente ha preso la parola il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, il quale ha dichiarato: "In città abbiamo un problema di numerosi incendi e furti di auto. Stiamo cercando di pensare ad una mappatura del territorio. Dobbiamo fare una giusta diagnosi per prendere la giusta terapia, vi assicuro che la città non è fuori controllo."E per concludere, le dichiarazioni rilasciate dal Presidente A.I.C. Claudio Amorese: "L'obiettivo dell'incontro è quello di informare i cittadini sulle iniziative che si ha intenzione di prendere per migliorare la sicurezza in Città. Grazie alla videosorveglianza abbiamo fatto passi avanti e abbiamo ottenuto diversi vantaggi, stando attenti però a non violare la privacy altrui."