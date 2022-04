Il nuovo presidente della terza commissione consiliare permanente "pubblica istruzione e politiche culturali" di Corato è il consigliere Eliseo Tambone, eletta nella lista civica "Rimettiamo in moto la città".è stato eletto con voto unanime a seguito delle dimissioni del consigliere. Eletto anche, come vicepresidente, l'esponente del PdIl neoeletto presidente Eliseo Tambone ha ringraziato i presenti per il dono della fiducia che gli hanno offerto, che è il dono più grande che si possa ricevere, perché «nella vita nulla è per merito, ma tutto è dono ed esercizio di responsabilità. L'ideologia del merito, un devastante mito dei nostri giorni, ci rende autosufficienti e incapaci a imparare la gratitudine e l'umiltà verso gli altri. Sentimenti essenziali per neutralizzare la irritante tracotanza di chi esalta il proprio talento - i cosiddetti primi della classe - e l'umiliazione e il risentimento di tutti gli altri».Il Sindacoha rivolto a Tambone e Addario «buon lavoro a servizio della crescita culturale della cittadinanza. Serve aprire orizzonti e sviluppare un pensiero critico nell'ottica della promozione umana e riconversione ecologica della città».