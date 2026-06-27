Scuola e Lavoro
Corato, aperto il bando per i libri di testo gratuiti e semigratuiti
La Regione Puglia conferma il sostegno alle famiglie per l’anno scolastico 2026/2027
Corato - venerdì 26 giugno 2026 9.40 Comunicato Stampa
Si informano i genitori (tutori/affidatari) degli alunni e delle alunne frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, residenti nel Comune di Corato, che la Regione Puglia ha approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari della misura in oggetto denominata "Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici – a.s. 2026/2027".
Come disposto dall'Avviso Pubblico Regionale, la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti al suddetto contributo dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso la procedura ON-LINE attiva sul portale alla sezione Libri di testo a. s. 2026/2027.
Anche per quest'anno scolastico l'Amministrazione Comunale ha scelto come modalità di erogazione del beneficio il BUONO LIBRO DIGITALE che sarà inviato al beneficiario, sotto forma di codice, tramite e-mail.
La procedura sarà attiva in due successive finestre temporali:
Come disposto dall'Avviso Pubblico Regionale, la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti al suddetto contributo dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso la procedura ON-LINE attiva sul portale alla sezione Libri di testo a. s. 2026/2027.
Anche per quest'anno scolastico l'Amministrazione Comunale ha scelto come modalità di erogazione del beneficio il BUONO LIBRO DIGITALE che sarà inviato al beneficiario, sotto forma di codice, tramite e-mail.
La procedura sarà attiva in due successive finestre temporali:
- Fino alle ore 12:00 del 15 luglio 2026;
- Dalle ore 12.00 del 8 settembre 2026, alle ore 12:00 del 22 settembre 2026.