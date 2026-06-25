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Ambiente

Ritorna “100 Strade per Giocare” a Corato: dopo trent’anni, riparte la storica campagna di Legambiente

Rigenerazione urbana, coesione sociale e sostenibilità: il Circolo "Angelo Vassallo" restituisce gli spazi aperti a bambini e famiglie

Corato - giovedì 25 giugno 2026 15.03 Comunicato Stampa
Dopo oltre tre decenni, Corato torna a essere protagonista di ecofestival "100 Strade per Giocare", la storica campagna nazionale di Legambiente, nata per riappropriarsi degli spazi urbani. L'iniziativa trasforma in una mattinata luoghi e spazi, in laboratori all'aperto di gioco, socialità e partecipazione.

In un'epoca fortemente digitalizzata, il progetto lancia una sfida educativa: offrire un'alternativa concreta all'isolamento da schermo. L'obiettivo è invitare bambini e ragazzi a riscoprire le relazioni e il movimento all'aria aperta, superando l'abitudine di delegare ai dispositivi elettronici il ruolo di "custodi" della crescita.

Il calendario nei quartieri

La campagna toccherà diverse aree della città con un percorso itinerante, accendendo i riflettori soprattutto sulle periferie per garantire un'inclusione reale. Il debutto è avvenuto lo scorso 22 giugno nel quartiere Santa Maria Greca, che ha registrato un'ampia e calorosa partecipazione. Il viaggio prosegue la mattina del 26 giugno con il secondo appuntamento nel quartiere Madonna delle Grazie, per poi continuare a luglio con due tappe programmate: un pomeriggio dedicato al quartiere Sacro Cuore e una sessione mattutina alla Sacra Famiglia.

Sinergia sul territorio e cultura del riciclo

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato e il Comando di Polizia Locale, coordinata all'interno del Progetto Monitor. Sul campo, le attività saranno animate dall'energia di quattro volontari del Servizio Civile Universale.

Al centro dei laboratori, ci sono i giochi tradizionali e la manualità creativa, utilizzando esclusivamente materiali di recupero come carta, cartone e alluminio. Un modo semplice e concreto per trasmettere i principi dell'economia circolare, dimostrando come il riuso possa generare valore sociale a impatto zero.

«Con questa iniziativa vogliamo promuovere spazi pubblici che siano davvero inclusivi e a misura di persona. '100 Strade per Giocare' non è una semplice rievocazione, dichiara il presidente Giuseppe Faretra, ma un manifesto politico e sociale per la Corato del futuro: una città che rimette al centro le relazioni umane e il benessere dei più giovani. Questo percorso andrà avanti, intrecciandosi con altri progetti ed attività dedicati alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.»

Verso una città più sostenibile

La campagna è un invito aperto alla comunità a ripensare lo spazio pubblico, promuovendo la mobilità dolce e la condivisione. Le tappe estive di "100 Strade per Giocare" faranno da trampolino di lancio per le prossime iniziative di sensibilizzazione ambientale che il Circolo Legambiente promuoverà sul territorio su diversi temi e questioni coinvolgendo tutta la cittadinanza.
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