Ritorna “100 Strade per Giocare” a Corato: dopo trent’anni, riparte la storica campagna di Legambiente

Il calendario nei quartieri

Sinergia sul territorio e cultura del riciclo

Verso una città più sostenibile

Dopo oltre tre decenni, Corato torna a essere protagonista di, la storica campagna nazionale di Legambiente, nata per riappropriarsi degli spazi urbani. L'iniziativa trasforma in una mattinata luoghi e spazi, in laboratori all'aperto di gioco, socialità e partecipazione.In un'epoca fortemente digitalizzata, il progetto lancia una sfida educativa: offrire un'alternativa concreta all'isolamento da schermo. L'obiettivo è invitare bambini e ragazzi a riscoprire le relazioni e il movimento all'aria aperta, superando l'abitudine di delegare ai dispositivi elettronici il ruolo di "custodi" della crescita.La campagna toccherà diverse aree della città con un percorso itinerante, accendendo i riflettori soprattutto sulle periferie per garantire un'inclusione reale. Il debutto è avvenuto lo scorso 22 giugno nel quartiere Santa Maria Greca, che ha registrato un'ampia e calorosa partecipazione. Il viaggio prosegue la mattina del 26 giugno con il secondo appuntamento nel quartiere Madonna delle Grazie, per poi continuare a luglio con due tappe programmate: un pomeriggio dedicato al quartiere Sacro Cuore e una sessione mattutina alla Sacra Famiglia.Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato e il Comando di Polizia Locale, coordinata all'interno del Progetto Monitor. Sul campo, le attività saranno animate dall'energia di quattro volontari del Servizio Civile Universale.Al centro dei laboratori, ci sono i giochi tradizionali e la manualità creativa, utilizzando esclusivamente materiali di recupero come carta, cartone e alluminio. Un modo semplice e concreto per trasmettere i principi dell'economia circolare, dimostrando come il riuso possa generare valore sociale a impatto zero.«Con questa iniziativa vogliamo promuovere spazi pubblici che siano davvero inclusivi e a misura di persona. '100 Strade per Giocare' non è una semplice rievocazione, dichiara il presidente Giuseppe Faretra, ma un manifesto politico e sociale per la Corato del futuro: una città che rimette al centro le relazioni umane e il benessere dei più giovani. Questo percorso andrà avanti, intrecciandosi con altri progetti ed attività dedicati alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.»La campagna è un invito aperto alla comunità a ripensare lo spazio pubblico, promuovendo la mobilità dolce e la condivisione. Le tappe estive di "100 Strade per Giocare" faranno da trampolino di lancio per le prossime iniziative di sensibilizzazione ambientale che il Circolo Legambiente promuoverà sul territorio su diversi temi e questioni coinvolgendo tutta la cittadinanza.