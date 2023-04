Compagnia Teatrale di Federico Lotito e AVIS donano proventi spettacolo alla Casa Famiglia della Mamma

Nella giornata di lunedì, il poeta e regista Federico Lotito, assieme al presidente dell'AVIS Corato Giuseppe Ferrara ed una delegazione della compagnia teatrale del Lotito, si sono recati presso la Casa Famiglia della Mamma per "ufficializzare" una donazione.Il 25 febbraio infatti, nella cornice del Teatro Comunale di Corato, andò in scena "Sempre Madre", riadattamento teatrale di "Tutto Su Mia Madre" di Pedro Almodovar e, come già preannunciato, gli incassi della serata sarebbero stati devoluti alla casa famiglia.Promessa mantenuta dunque (e non vi erano dubbi): un gesto che dimostra quanto la sinergia tra associazioni può essere una grandissima risorsa, non solo per gli associati, ma per la città tutta.Soddisfatto il vicesindaco Beniamino Marcone: «L'amministrazione ha fatto la sua parte mettendo a disposizione il Teatro Comunale, il resto lo hanno fatto loro. L'unione fa la forza: il mio invito è quello di prendere esempio da questa giornata e invito altre associazioni a fare lo stesso».«Lo spettacolo è stato un successo, unire la beneficenza al Teatro è stata una carta vincente. Questo ci gratifica, ma non è la prima volta che come compagnia teatrale operiamo per il sociale». Così Federico Lotito.La cultura ha mille forme, certamente quella non fine a sé stessa, come in questo caso, è quella più bella.