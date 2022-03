Sabato 9 aprile, con inizio fissato per le ore 20, si terrà al teatro comunale di Corato l'evento di beneficenza "Musicisti uniti per l'Ucraina", patrocinato dal Comune di Corato e dal Teatro Pubblico Pugliese. Un concerto di musica classica promosso e organizzato dalla Casa famiglia della mamma, dalla sezione coratina della Fidapa Bpw Italy e dalla Fondazione Vincenzo Casillo.La direzione artistica dell'evento sarà curata dal. L'autricecondurrà il pubblico in un viaggio tra le sinfonie di artisti ucraini, bielorussi e italiani. Mercoledì 30 aprile, nel corso di una conferenza stampa in programma nella Sala verde del Palazzo di città, saranno svelati ulteriori dettagli sulla serata, il cui intento è benefico:(azione per un mondo unito), che sostiene le attività di Caritas-Spes in Ucraina.Sul palco del teatro comunale si avvicenderanno artisti del calibro di(viola),(pianoforte),(pianoforte),(violoncello),(mezzosoprano),(violino). Il carnet prevede musiche di Sergej Ėduardovič Bortkevič, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Ernesto de Curtis, Antonio Molinini, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergej Vasil'evič Rachmaninov, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Nicola Vaccaj.Partner di "Musicisti uniti per l'Ucraina" Rotary Club Corato, Lions Club Castel del Monte Host, Adisco Corato, Agorà, Sporting Club Corato, Avis Corato, C.I.C.R.E.S. Corato, Università della Terza Età "Edith Stein" e Corato Open Space. L'organizzazione ha messo a disposizione il recapito telefonico 3208561420 per informazioni sull'acquisto dei biglietti.