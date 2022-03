Guarda a tutta l'Italia, per la prima volta, il concorso "Il Pendìo", promosso dalla Pro Loco "Quadratum" di Corato. L'edizione 54 della kermesse avrà un orizzonte più esteso del solito: la mostra d'arte aperta alle espressioni del talento pittorico nelle regioni del Mezzogiorno sarà rivolta, per la prima volta, all'intera nazione.«Un passaggio epocale» lo ha definito, presidente della Pro Loco. «Dopo il cinquantenario e le sperimentazioni delle scorse annate, traghettiamo ora "Il pendìo" alla rilevanza nazionale, a nostro avviso tanto meritata vista la grande occasione e tappa che è stata per tanti artisti, ora quotati e riconosciuti nel mondo dell'arte anche a livello internazionale». Fra le novità, l'incremento del numero dei premi - buoni acquisto in denaro - che diventeranno sette. Gli organizzatori hanno deciso di tornare ad un'unica categoria pittorica, quella storica, sempre a tema libero.Il bando, completo di dettagli ed istruzioni, è disponibile sul sito della Pro Loco (link) in un'apposita sezione e sarà disponibile anche sul portale della manifestazione (link) Le opere, la scheda tecnica, i cartellini ed il curriculum vitæ dell'artista, nonché la quota di partecipazione, dovranno pervenire presso la sede della Pro Loco Quadratum in piazza Sedile, 41 - 70033 Corato (BA), a partire dal 1° luglio e non oltre il 10 luglio. Lo sportello sarà accessibile, in quell'arco temporale, dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12 e dalle 18:30 alle 20:30.Per ulteriori informazioni sono a disposizione i recapiti telefonici 0808728008 / 3687099065 / 3384492716 / 3477046240 oltre che l'indirizzo mail info@prolococorato.it e la messaggistica diretta sugli account ufficiali Facebook ed Instagram de "Il Pendìo".