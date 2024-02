Consiglio Comunale martedì 5 Marzo

La Presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza chela seduta ordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliaredel Palazzo di Città, in 1^ convocazione martedì 5 marzo 2024 con inizioalle ore 15:00 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 11 marzo 2024 allastessa ora.ORDINE DEL GIORNO1. Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazionid'imposta per l'anno 2024.2. Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione modifiche al RegolamentoComunale e determinazione dell'aliquota opzionale all'IRPEF per l'anno 2024.3. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsialla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essereceduti in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2024.4. Approvazione Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari per ilperiodo 2024-2026 (Art. 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112).5. Esame ed approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici2024-2026 ed Elenco Annuale 2024 (Art. 37, commi 1,2 del D. Lgs. n. 36/2023e s.m.i.).6. Esame ed approvazione del Programma Triennale degli acquisti diforniture e servizi 2024-2026 (Art. 37, commi 1,3 del D. Lgs. n. 36/2023 es.m.i.).7. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026(Art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000). Approvazione.8. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 (Art. 151D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011).9. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del18.8.2000, Art. 194 co. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 1434/2023Giudice del Lavoro Tribunale di Trani.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Segna come da leggere EliminaRisposta rapida