Consiglio comunale convocato per mercoledì 29 novembre

La presidente del Consiglio, Valeria Mazzone informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione mercoledì 29 Novembre 2023 con inizio alle ore 17:00 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 4 Dicembre 2023 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨1. Mozione ex art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentata dalla Consigliera D'Introno Nadia Gloria in data 24 novembre 2023, avente ad oggetto "Meno Tari, più amici a quattro zampe".2. Riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c.1 lett. A), inerente la sentenza R.G. n. 161/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corato.3. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 2 D. Lgs. n. 267/2000).4. Approvazione Regolamento per il rilascio e utilizzo del "Permesso Rosa" per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con figli sino a due anni di età.5. Programma Comunale per il Diritto allo Studio (L.R. 31/2009) - Anno 2024.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.