Consiglio Comunale, Michele Lotito succede al dimissionario Vito Bovino

Michele Lotito è il nuovo Consigliere Comunale di opposizione della città di Corato. Cinquantacinque anni, Luogotenente dell'Aeronautica, sposato con due figli, succede al dimissionario ex candidato sindaco Vito Bovino.«Cambia il volto, ma non cambiano le idee» esordisce il neo consigliere di Nuova Umanità. Lotito continua: «Non mi sento un Consigliere di minoranza, ma parte di una opposizione attiva e vivace».Poi le frecciate nei confronti dell'Amministrazione De Benedittis, facendo riaffiorare vecchie ruggini: «Il nostro gruppo l'ha sostenuta perché ha creduto al cambiamento, tutto è stato disatteso. Quando lei era consigliere, mi aveva detto che la democrazia è fatta di pesi e contro pesi. Noi di Sud al Centro saremo quella contromisura che avete scelto per voi».Al consigliere Lotito i migliori auguri per la sua nuova avventura politica.