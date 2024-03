«Stai Zitta!» Il consigliere D'Imperio tuona in Consiglio Comunale contro la consigliera D'Introno

Powered by

Un episodio increscioso si è verificato durante il Consiglio Comunale di ieri: durante l'assise dedicata al bilancio, il Consigliere di maggioranza Giulio D'Imperio, si è rivolto con un increscioso "Stai Zitta" nei confronti della sua collega Nadia Gloria D'Introno. Questa la risposta ufficiale della consigliera del PD:«Il consiglio comunale stava affrontando e discutendo il tema dell'addizionale comunale Irpef (secondo punto all'odg).Nel mio intervento ho sottolineato la mia contrarietà alla proposta dell'amministrazione di prevedere l'aliquota massima per tutti i contribuenti, ricordando che, invece, la nostra costituzione sancisce il principio della progressività del sistema tributario.L'altro consigliere del partito Democratico Aldo Addario ha invece dichiarato la sua condivisione e il suo voto favorevole.Di lì a poco prendono la parola prima il consigliere Michele Arsale e poi il consigliere Giulio D'Imperio che, anziché affrontare il tema iscritto all'odg, appunto l'addizionale comunale IRPEF, utilizzano l'aula consiliare per parlare del partito democratico e dei problemi interni del partito.Per tale ragione, fuori microfono, invitavo la presidente a riportare la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, perché da più di 20 minuti si stava parlando del partito Democratico.In quel momento nell'aula consiliare rimbomba un grottesco "STAI ZITTA!" urlato al microfono dal consigliere D'Imperio.Inaccettabile il comportamento del sindaco che interviene solo per ricordare ai propri consiglieri che chi vota contro è fuori dalla maggioranza.Eccolo qui, il sindaco della rivoluzione gentile».Un episodio che sta già lasciando strascichi, con i GD che hanno già chiesto la testa del Consigliere D'Imperio.