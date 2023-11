Consiglio Comunale, seduta straordinaria prevista per il 21 novembre

La presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione martedì 21 novembre dalle ore 15:30, ed occorrendo in 2^ convocazione sabato 25 novembre 2023 alle ore 9:00, per la trattazione dei seguenti argomenti:1. Comunicazione atto adottato.2. Adeguamento funzionale alle normative di sicurezza vigenti finalizzato all'acquisizione del C.P.I. e dell'agibilità del Campo Sportivo Comunale. Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025.3. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 2, D.LGS. N. 267/2000) e autorizzazione all'assunzione del mutuo con l'Istituto del Credito Sportivo.4. Approvazione Documento Strategico del Commercio ex L.R. 24/2015 e ss.mm.ii.5. Approvazione progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibirsi a Casa Funeraria ed ai servizi connessi ex art. 4 c.3 bis L.R. 34/08, cosi come modificata dalla L.R. 16/20 art.1 c.2, e schema di convenzione con il Comune - Ditta Agenzia "Sethi srl".6. Approvazione progetto per la realizzazione di Campi da Gioco di Padel su suolo allibrato in Catasto al fg. n. 31 partt. nn. 1437-1438-1439-1440-1441-1442, tipizzato dai vigenti strumenti urbanistici come zona omogenea "F", e schema di convenzione con il Comune - Ditta "M & M Immobiliare srl".La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.