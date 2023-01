Consiglio Comunale, seduta fissata per lunedì 30 gennaio

La presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che, la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione lunedì 30 gennaio 2023 con inizio alle ore 17:30 ed occorrendo in 2^ convocazione venerdì 3 febbraio 2023 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:ORDINE DEL GIORNO1. Comunicazione del Sindaco.2. Surroga del Consigliere Sciscioli Gennaro. Accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità del Consigliere subentrante.3. Commissioni Consiliari Permanenti - Art. 25 e segg. dello Statuto e Artt. 14 e 15 del Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica delibera n. 73/2023.4. Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale.5. Regolamento per la concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale.6. Regolamento per la concessione di contributi economici a Organizzazioni del terzo settore e non.