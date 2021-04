Contagi Covid, Corato ancora oltre la soglia critica

Per la seconda settimana consecutiva continua la discesa della curva dei nuovi contagi nell'Area Metropolitana di Bari. Nel periodo 12-18 aprile, infatti, i nuovi casi si attestano a quota 2.945 con un tasso settimanale per 100mila abitanti collocato a 239,4, ancora al di sotto della soglia di 250 nuovi casi per 100mila abitanti.La situazione di Corato, però, è in controtendenza. Si registra infatti un tasso di 319,7 su 100mila abitanti, con un incremento di positività settimanali di 20 casi (152 positività), ben oltre la soglia critica. La situazione più grave si registra nella zona a nord di Bari: Ruvo, Bitonto, Altamura e Terlizzi precedono nella classifica nera la città di Corato.«La campagna vaccinale anti-Covid 19 sta progredendo secondo quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e con un ritmo dettato dalla disponibilità di vaccini. A tutto il 22 aprile, risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio metropolitano più di 363mila vaccini. In particolare, nella fascia d'età 79-70 anni sono stati somministrati 62.857 vaccini, tra prime e seconde dosi, mentre per le persone da 80 anni in poi è stato superato il tetto delle 100mila dosi: 105.746, di cui 63.128 prime inoculazioni e 42.618 seconde» comunicano dalla ASL di Bari.Per quanto riguarda Corato sono stati somministrati 9.233 vaccini: 6.846 per la prima dose e 2.387 per la seconda.Si continua a raccomandare ai cittadini di attenersi con scrupolo alle regole di comportamento anti-contagio, anche dopo aver ricevuto il vaccino, con la consapevolezza che una sana e partecipata azione di prevenzione resti uno strumento molto efficace contro il diffondersi del virus.