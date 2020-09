Contagi tra il personale sanitario, positivo un medico di Corato in servizio a Terlizzi

C'è anche un medico di Corato tra il personale sanitario risultato positivo al coronavirus in servizio nell'ospedale "Michele Sarcone" di Terlizzi.Nelle ultime ore, a seguito all'accertata positività di tre infermieri, di cui 2 di Terlizzi ed uno di Ruvo di Puglia, anche gli altri operatori dell'ospedale entrati in contatto con gli infermieri contagiati si sono sottoposti ai controlli. Dal tampone è emerso che il medico di Corato era positivo al virus.Il professionista era già in isolamento domiciliare da diversi giorni così come tutti i contatti tracciati dalla Asl Bari.