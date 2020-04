Conte proroga le restrizioni: «Lockdown fino al 3 maggio»

Continua il lock down in Italia, anche se da martedì alcune attività potranno riaprire i battenti. Principalmente si tratta di cartolibrerie e librerie, queste ultime protagoniste nei giorni scorsi di un accorato appello al Governo per poter ricominciare davvero a lavorare, per loro era consentita la sola consegna a domicilio da qualche giorno. Oltre a loro anche negozi che vendono vestiti per neonati e bambini, lavanderie, e distributori automatici di bevande.Il lock down continua su tutto il territorio in quanto le misure messe in atto hanno permesso di contenere il contagio dell'epidemia da COVID-19, ma non è ancora il momento di mollare rischiando di vanificare il lavoro fatto fino a questo momento.«Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio - ha dichiarato il presidente del Consiglio - decisione difficile ma necessaria e di cui mi prendo tutta la responsabilità politica. Decisione presa dopo una serie di incontri. Il comitato tecnico scientifico dice che i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti, le misure attuate stanno funzionando, e abbiamo avuto riconoscimenti a livello europeo. Se cedessimo adesso rischieremmo di perdere i risultati positivi ottenuti fino a questo momento con grande frustrazione da parte di tutti. Siamo tutti impazienti di ripartire, l'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa gradualmente ripartire, ma questo dipenderà dal nostro comportamento».«La proroga vale anche per le attività produttive - aggiunge - perché mettiamo la tutela della salute al primo posto, ponderando però tutti gli interessi in campo. La nostra determinazione è allentare prima possibile le misure per le attività produttive per far ripartire il motore del nostro paese a pieno regime. Vi posso promettere che se si verificassero le condizioni prima del 3 maggio ci comporteremo di conseguenza».«Dal 14 aprile riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi per bambini, sivicoltura e varie attività forestali con ponderazione - sottolinea il premier - Il lavoro per la fase 2 è partito non possiamo infatti sperare che il virus scompaia, ma dobbiamo capire come conviverci. Ci avvarremo, in questa fase, di un gruppo di esperti, che dialogherà con il comitato tecnico scientifico, in modo da avere la possibilità di modificare anche le logiche dell'organizzazione del lavoro fin qui radicati. Dobbiamo inventarci modelli organizzativi più innovativi che tengano conto anche della qualità della vita».Ecco nel dettaglio l'elenco delle attività che ripartiranno dal 14 aprile:IpermercatiSupermercatiDiscount di alimentariMinimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari variCommercio al dettaglio di prodotti surgelatiCommercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomesticiCommercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulicoCommercio al dettaglio di articoli igienico-sanitariCommercio al dettaglio di articoli per l'illuminazioneCommercio al dettaglio di giornali, riviste e periodiciFarmacieCommercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicaCommercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personaleCommercio al dettaglio di piccoli animali domesticiCommercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografiaCommercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamentoCommercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affiniCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internetCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisioneCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefonoCommercio effettuato per mezzo di distributori automaticiCommercio di carta, cartone e articoli di cartoleriaCommercio al dettaglio di libriCommercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonatiServizi per la persona:Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicciaAttività delle lavanderie industrialiAltre lavanderie, tintorieServizi di pompe funebri e attività connesseE ancora:Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animaliSilvicoltura ed utilizzo aree forestaliPesca e acquacolturaEstrazione di carboneEstrazione di petrolio greggio e di gas naturaleAttività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturaleIndustrie alimentariIndustria delle bevandeFabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industrialiFabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoroIndustria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccioFabbricazione di imballaggi in legnoFabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)Stampa e riproduzione di supporti registratiFabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolioFabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceuticiFabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)Fabbricazione di vetro cavoFabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmaciaFabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centraleFabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensiliFabbricazione di imballaggi leggeri in metalloFabbricazione di componenti elettronici e schede elettronicheFabbricazione di computer e unità perifericheFabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeuticheFabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricitàFabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettriciFabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggioFabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicolturaFabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentisticheFabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezzaFabbricazione di casse funebriRiparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92,Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionataRaccolta, trattamento e fornitura di acquaGestione delle reti fognarieAttività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materialiAttività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiutiIngegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioniManutenzione e riparazione di autoveicoliCommercio di parti e accessori di autoveicoliPer la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessoriCommercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali viviCommercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabaccoCommercio all'ingrosso di prodotti farmaceuticiCommercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleriaCommercio all'ingrosso di libri riviste e giornaliCommercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattoriCommercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientificoCommercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunisticiCommercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamentoCommercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricolturaTrasporto terrestre e trasporto mediante condotteTrasporto marittimo e per vie d'acquaTrasporto aereoMagazzinaggio e attività di supporto ai trasportiServizi postali e attività di corriereAlberghi e strutture similiServizi di informazione e comunicazioneAttività finanziarie e assicurativeAttività legali e contabiliAttività di direzione aziendali e di consulenza gestionaleAttività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecnicheRicerca scientifica e sviluppoAttività professionali, scientifiche e tecnicheServizi veterinariAttività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decretoServizi di vigilanza privataServizi connessi ai sistemi di vigilanzaAttività di pulizia e disinfestazioneCura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazioneAttività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decretoAttività di imballaggio e confezionamento conto terziAgenzie di distribuzione di libri, giornali e rivisteAltri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodottiAmministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoriaIstruzioneAssistenza sanitariaServizi di assistenza sociale residenzialeAssistenza sociale non residenzialeAttività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionaliRiparazione e manutenzione di computer e perifericheRiparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulariRiparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioniRiparazione di elettrodomestici e di articoli per la casaAttività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domesticoOrganizzazioni e organismi extraterritoriali