Lunedì 6 e martedì 7 giugno, negli spazi della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, si è svolto un convegno sul tema "Traffici nazionali e transfrontalieri di rifiuti: strumenti tecnici e innovazioni giurisprudenziali e giuridiche", organizzato dal, con il sostegno della Fondazione Santa Chiara onlus.Alle giornate di studio, con qualificati relatori come il capo della Procura della Repubblica di Barie il capo della Procura della Repubblica di Trani- da sempre cultori della materia e titolari di inchieste delicate in materia ambientale - hanno partecipato numerosi esponenti delle Forze di Polizia di ogni ordine e grado, della Capitaneria di Porto, delle Dogane nonché magistrati, particolarmente impegnati nello specifico settore.Il consorzio Polieco ha sempre sostenuto la formazione nel settore con giornate di studio che tengono conto degli aspetti evolutivi della materia e delle novità giurisprudenziali oltreché fornire un panorama di conoscenze sull'evoluzione dei traffici illeciti con una visione globalizzata.È, infatti, quello dei traffici illeciti di rifiuti, un classico reato transnazionale, particolarmente lucroso per la criminalità organizzata, non solo italiana ma degli altri paesi coinvolti. È la ragione per cui la risposta degli operatori – Magistrati e Polizia Giudiziaria – deve essere ad alti livelli e costantemente aggiornata.La Legione Allievi delle Fiamme Gialle di Bari conferma il suo ruolo strategico nella formazione delle giovani leve del Corpo costituendo, altresì, con le sue strutture, un hub interforze posto a disposizione della Magistratura e di quanti si interessano della promozione della cultura giuridica sul territorio.