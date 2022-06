Contributi per fiere, la Regione Puglia promuove un bando

Il termine ultimo per presentare la domanda

La Giunta Regionale ha approvato il provvedimento per i criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziate al sostegno e allo sviluppo del sistema fieristico regionale (Triennio 2022-2024).Gli organizzatori di questo tipo di iniziative (imprese iscritte nel Registro imprese con codice Ateco 82.3 "organizzazione di convegni e fiere" e gli enti fieristici regionali fino all'adeguamento delle procedure previste all'articolo 11 della legge regionale 2/2009) potranno presentare istanza, accedendo alla seguente piattaforma «Vogliamo sostenere e valorizzare un settore particolarmente penalizzato dalla crisi sanitaria degli scorsi due anni. Un settore che ha subito, insieme ad altri uno stop categorico e che si sta rimettendo in piedi con grande forza. Attribuiamo un valore strategico al sistema fieristico regionale e alle potenzialità delle imprese pugliesi di sviluppare relazioni commerciali e di internazionalizzare l'economia pugliese» ha commentato l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci.Le manifestazioni oggetto del contributo, che non dovrà superare il massimale di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, dovranno svolgersi nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.