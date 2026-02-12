Sirena delle forze dell'ordine (repertorio)
Sirena delle forze dell'ordine (repertorio)
Cronaca

Controlli della Squadra Volanti a Corato: fermata Mercedes con tre uomini

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e vigilanza sul territorio

Corato - giovedì 12 febbraio 2026 15.46
È la tarda mattinata di oggi quando la Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corato intensifica i controlli lungo l'estramurale cittadino, in viale IV Novembre. Durante il servizio, l'attenzione degli agenti viene attirata da una Mercedes con tre uomini a bordo: nulla di apertamente irregolare, ma alcuni dettagli nella condotta di guida e nel comportamento degli occupanti insospettiscono gli operatori.

Forte del proprio acume investigativo, la pattuglia decide di approfondire e intima l'alt al veicolo. Gli agenti procedono quindi alla verifica dei documenti e all'identificazione dei tre uomini.

Il controllo sul posto non dissipa del tutto i dubbi iniziali. Per questo motivo, e per consentire accertamenti più approfonditi, i tre vengono accompagnati in Commissariato, dove proseguono le verifiche sulla loro posizione e su eventuali pendenze o irregolarità.

Gli accertamenti sono in corso e al momento non vengono diffusi ulteriori dettagli.

L'operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e vigilanza sul territorio, in cui l'esperienza e la prontezza degli agenti continuano a rappresentare un elemento decisivo per intercettare situazioni potenzialmente critiche e garantire maggiore sicurezza alla comunità.
