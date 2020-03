Coronavirus, controlli serrati delle forze dell'ordine

Social Video 3 minuti I controlli delle forze dell'ordine sulle persone in transito

Continuano incessanti i controlli delle forze di polizia al fine di limitare le uscite senza giusta motivazione e di monitorare gli ingressi in città.Questa mattina le forze dell'ordine hanno proceduto all'identificazione di alcune persone giunte in città attraverso il trasporto pubblico.In un documento, raccolto da Carlo Sacco, il vice comandante della Polizia Locale Giuseppe Loiodice spiega le attività messe in campo.