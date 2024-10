Lancia una busta di droga, poi tenta la fuga: in manette un 25enne

Fermato dallae trovato in possesso di diverse, subito sottoposte a sequestro penale. Droga di cui aveva provato a liberarsi lanciando una busta dall'abitacolo dell'auto che stava guidando. E a nulla è valsa la fuga a piedi dopo essere fermato, per lui sono scattate le manette.È undi Corato l'ennesimo pusher che è stato arrestato, in flagranza di reato, con l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto nella serata di giovedì, in via Sant'Elia, dove la "guerra" da parte degli agenti delallo spaccio ed al consumo di droghe non ha alcuna sosta. L'uomo era al volante di un'auto, una, quando è stato fermato dai poliziotti per una verifica di routine.Durante il controllo, però, il conducente ha tentato di disfarsi di una busta in cellophane, lanciandola dal veicolo, ma l'occhio lungo degli operatori di pattuglia si è, naturalmente, accorto che quell'automobilista aveva lanciato qualcosa fuori dal finestrino dell'auto. E quel qualcosa è stato prontamente recuperato, accertando che in quella busta c'erano. A quel punto, l'uomo ha pure opposto resistenza, riuscendo a scendere dall'auto per darsi alla fuga.La sua corsa a piedi, però, è durata davvero un battito di ciglia: gli agenti, infatti, sono riusciti a raggiungerlo e infine a bloccarlo, procedendo immediatamente al suo arresto in flagranza di reato. Condotto negli uffici di via Messina, su disposizione della, è stato poi sottoposto ai domiciliari.