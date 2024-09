In sella ad uno scooter con cocaina e anfetamina. Due arresti

Continua incessantemente l'azione degli uomini del Commissariato di Corato, in collaborazione con la Squadra Mobile di Bari, per il contrasto dei reati in genere nello specifico quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, dopo aver notato la presenza di due soggetti a bordo di motorino, gli operatori sono intervenuti per un controllo. Controllo che ha sortito esiti positivi in quanti i due giovani detenevano sostanza stupefacente di tipo cocaina ma ancor più grave e per la prima volta anfetamina, la cosiddetta droga champagne, già confezionata e pronta per essere ceduta. Sostanziale il quantitativo sequestrato tanto che i due sono stati arrestati e portati in carcere. Sempre più diffuso l'uso tra i giovani di droghe sintetiche molto pericolose sia per la loro costruzione sia per il loro confezionamento che se non viene fatto nei modi opportuni può portare a serie conseguenze per il consumatore, anche alla morte. Un grido quello lanciato dalle forze dell'ordine alle famiglie, quello di controllare di più i giovani per evitare il peggio delle conseguenze che l'uso di queste terribili sostanze possono provocare.