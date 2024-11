Ladro di rame all'Interspar, ma arriva la Polizia: preso un 36enne

Undi Corato fermato in flagranza di reato e la refurtiva recuperata, ma il furto avvenuto durante la notte appena passata in città, all'interno dell', ha provocato ingenti danni agli impianti del supermercato. Per l'uomo, invece, accusato del reato di furto aggravato, si sono aperte le porte delSi è conclusa così un'operazione rocambolesca della, intervenuta nella notte, all'interno della struttura commerciale di via Gravina, ad angolo con via Prenestina, per fermare un cacciatore di "oro rosso". Ovvero, rame, che, è il caso di dire, va letteralmente a ruba, trovando richiesta in chi ne fa ricettazione per poi lavorarlo in proprio o rivenderlo. E l'uomo, già noto, ha portato via alcunidel punto vendita proprio per ricavarne il rame.L'intervento di una volante delha permesso di fermare il ladro: gli agenti, una volta all'interno, hanno fermato l'uomo che in quel momento stava rubando, col preciso scopo di portarli via, i tubi degli impianti di refrigerazione delle celle frigorifere: il furto ha provocatoche questa mattina era vuoto a causa dell'assenza di energia elettrica. Il taglio dei tubi ha causato perdite economiche, anche se il danno non è stato quantificato.Il 36enne è stato invece portato negli uffici di via Messina: accusato di, è stato trasferito nelNel pomeriggio, intanto, altri agenti, arrivati a casa di un sorvegliato speciale, hanno trovatorubata all': per gli investigatori era lui, probabilmente,