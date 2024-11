Convocato il prossimo consiglio comunale a Corato

La prima seduta è fissata per il 29 novembre, mentre la seconda convocazione per il 3 dicembre

Ordine del giorno

Mozione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, in merito alla istituzione di un salario minimo orario per i lavoratori dipendenti impegnati negli appalti per il Comune di Corato. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026 (Art. 175 D. Lgs. n. 267/2000). Riconoscimento legittimità di debiti fuori Bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 53/2024 resa dal Giudice di Pace di Corato. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194, lett. E). Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio per mancato pagamento del servizio di trasporto per utenti disabili a favore della ASL BA Anno 2021. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194, comma 1, lett. E). Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio a favore di RSSA NICOLAS S.r.l. . Permesso in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione della Casa di Comunità di Corato prevista dal PNRR per la componente M6.C1 - 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della Persona". Permesso in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di una serra con struttura in carpenteria metallica e chiusure in policarbonato nell'atrio dell'Istituto ITET Tannoia di Corato avente funzione di attrezzatura a servizio delle attività laboratoriali dell'indirizzo agraria. Programma Comunale per il Diritto allo Studio (L.R. 31/2009) - Anno 2025

La Presidente del Consiglio,, informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del consiglio comunale si terrà nella sala consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazionecon inizio alle oreed occorrendo in 2^ convocazionealla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.