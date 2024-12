Lunedì prossimo ultimo consiglio comunale per il 2024

La presidente del Consiglio Comunale, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione lunedì 30 Dicembre 2024 con inizio alle ore 16.00 ed occorrendo in 2^ convocazione venerdì 3 Gennaio 2025 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:ORDINE DEL GIORNOMozione per contrastare l'individuazione di aree nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia per lo stoccaggio di rifiuti nucleari e per la tutela ambientale del territorio.Approvazione relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riferiti al 31.12.2013, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022.Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/20216.Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83/C del 23.05.2019. Modifica ed integrazione.