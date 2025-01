Primo Consiglio Comunale del nuovo anno   

Si torna in aula il 13 Gennaio per il Bilancio di previsione 2025/2027

Powered by

La presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta ordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione lunedì 13 Gennaio 2025 con inizio alle ore 9.30 ed occorrendo in 2^ convocazione venerdì 17 Gennaio 2025 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:ORDINE DEL GIORNOApprovazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (Art. 151 D. Lgs.n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011).Conferimento alla Città di Corato del titolo di "Comune a sostegno dei Donatori di Vita".