A Corato il DUP e il Bilancio di previsione 2025-2027 sotto i riflettori

Nella serata di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Corato, si è svolta la conferenza stampa dedicata ale al. L'incontro ha visto la partecipazione di membri dell'amministrazione comunale e tecnici del settore, con l'obiettivo di illustrare ai cittadini le linee guida e i principi che orienteranno la gestione finanziaria dell'ente nei prossimi tre anni.L'assessore al Bilancio,, ha sottolineato l'importanza del Bilancio di previsione, uno strumento cruciale per laIl Bilancio, redatto seguendo i principi contabili stabiliti dal Decreto Legislativo 118/2011, consente di stabilire le priorità politiche dell'amministrazione e di delineare il percorso amministrativo e finanziario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.Durante la conferenza, Scisicoli ha spiegato che il Bilancio di previsione presentato ieri costituisce ancora una "base di lavoro", come stabilito dalla nuova procedura introdotta dal decreto ministeriale del 25 luglio 2023. Tale documento, redatto dal dirigente di ragioneria su impulso della Giunta, si configura come una bozza sulla base del lavoro che potrà subire modifiche ed emendamenti finalizzati alla redazione della versione definitiva che dovrebbe avvenire entro il 20 ottobre per consentire di approvare, poi, in Consiglio il Bilancio entro il 31 dicembre. Le proposte politiche e tecniche dovranno essere presentate entro il 5 ottobre.«Questo documento tecnico non contiene cifre decise arbitrariamente - ha puntualizzato Scisicoli, rispondendo implicitamente a possibili dubbi sulla trasparenza del processo -».L'incontro ha chiarito la complessità del processo di redazione del bilancio comunale, mettendo in evidenza ilL'amministrazione comunale sembra determinata a mantenere unapur riservandosi laCon l'avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle proposte, l'attenzione si sposta ora sulla fase operativa: