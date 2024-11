Martedì 12 novembre si riunisce in seduta straordinaria il consiglio comunale di Corato

Interrogazione relativa al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale varie qualifiche presso l'Asipu S.rl., presentata dal Consigliere Lotito Michele. Interrogazione su Ecoestramurale, presentata dal Consigliere Torelli Massimo. Ordine del Giorno sulla Sicurezza in Città. Approvazione Documento della Commissione Consiliare congiunta "Sicurezza - Cultura e Politiche Sociali". Approvazione Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023 - Art. 11-Bis D. Lgs. n. 118/2011. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026 (Art. 175 D. Lgs. n. 267/2000). Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 ed Elenco Annuale 2024 (Art. 37, commi 1,2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). Secondo aggiornamento Elenco Annuale 2024. Riconoscimento legittimità di debiti fuori Bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c.1 lett. A), inerente la sentenza n. 7/2023 resa dal Giudice di Pace di Corato (R.G. n. 232/22). Riconoscimento debito fuori Bilancio di cui all'art. 194 T.U.E.L. 1° comma lett. A) - Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Ordinanza n. 30604 del 24.02.2021, pubblicata il 28.10.2021 - Integrazione. Gestione in forma associata dalla Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'Art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004. Approvazione della convenzione con il Comune di Valenzano. Censimento tramite Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000, Art. 10 comma 2 - Aggiornamento procedura con incendi sino al 31.12.2023.

La presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione martedì 12 Novembre 2024 con inizio alle ore 9.30 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 18 novembre 2024 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.