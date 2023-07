Convocazione Consiglio Comunale: l'ODG del 7 luglio

La Presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta ordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione venerdì 7 luglio 2023 con inizio alle ore 17:00 ed occorrendo in 2^ convocazione martedì 11 luglio 2023 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:1. Commissioni Consiliari Permanenti - Art. 25 e segg. dello Statuto e Artt. 14 e 15 del Regolamento del Consiglio Comunale - Modifica delibera n. 10/2023.2. Ordine del Giorno per la "Salvaguardia e la valorizzazione del grano e la pasta made in Italy a tutela dei consumatori e dei produttori italiani.", presentato dal Sindaco e dai Consiglieri Di Bartolomeo G., D'Imperio G., Palmieri A., Pisicchio D., Addario A., in data 30 giugno 2023 al prot. n. 31245.3. Nota di aggiornamento al DUP 20123-2025 - Discussione e conseguente deliberazione (Art. 179 comma 1 del D. Lgs. 267/2000).4. D. Lgs. n. 50/2016 - Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed Elenco Annuale 2023.5. Approvazione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023-2024 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.6. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (Art. 151 D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011).7. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Corato - Approvazione.8. Approvazione Proposta di aumento gratuito del Capitale Sociale della S.A.N.B. S.p.A.9. Approvazione della Convenzione relativa al Permesso di Costruire Convenzionato inerente l'area in Zona "B2" - Fg. 22 P.lla 1255. Richiedente Corato Costruzioni S.r.l.La pubblicità della seduta sarà assicurata anchevia streaming