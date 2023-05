Convocazione Consiglio Comunale, prossima seduta il 30 maggio

La presidente del Consiglio Comunale, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta ordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione martedì 30 maggio 2023 con inizio alle ore 15:00 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 5 giugno 2023 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:ORDINE DEL GIORNO:1. Comunicazione atto adottato.2. Interrogazione, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale,, in merito alle opere finanziate con fondi PNRR, presentata dai Consiglieri del Gruppo Consiliare "Direzione Corato".3. Art. 96 D.Lgs. 267/2000 - Individuazione Organismi Collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione.4. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 13.4.2023 così come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 12.5.2023 ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2022 - 2024, Esercizio 2023, in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4 e 175 comma 3 D. Lgs. 267/2000.5. Approvazione del Rendiconto 2022 (Conto di Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale) ex art. 227 e s.m.i. D. Lgs. n. 267/2000.6. Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025 - Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000).7. Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione modifiche.8. Regolamento per l'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione modifiche.9. Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2023.10. Addizionale Comunale all'Irpef. Determinazione dell'aliquota opzionale all'Irpef per l'anno 2023.11. Tassa sui rifiuti (TARI): Presa d'atto PEF Pluriennale 2022-2025 (annualità 2023) validato dall'Ager con Determina del Direttore Generale n. 166 del 6 maggio 2022 e approvazione delle tariffe TARI e delle relative scadenze per il pagamento per l'anno 2023.12. Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in Legge n. 133 del 06.08.2008.13. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2023.14. Regolamento Comunale per l'installazione di dehors e di elementi di arredo su suolo pubblico o suolo privato di uso pubblico o suolo privato antistante al suolo pubblico a servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato del settore alimentare e attività di panificazione - Modifica deliberazione n. 130/C del 10.10.2019 del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.