Corato aderisce al World Cleanup Day 2025

Il Comune di Corato è orgoglioso di prendere parte al World Cleanup Day 2025, la grande mobilitazione mondiale dedicata alla lotta contro l'inquinamento da rifiuti e alla promozione di azioni concrete per la tutela dell'ambiente. Un evento che unisce milioni di volontari in tutto il pianeta e che rappresenta un'importante occasione per prendersi cura della nostra città e rafforzare il senso di comunità. Nel nostro territorio sono previsti due appuntamenti speciali.

Sabato 20 settembre – ore 16:00 Il gruppo di cittadini volontari PuliAmo Corato darà il via a un intervento di pulizia con ritrovo all'incrocio tra viale dei Briganti e via Vecchia Bisceglie. Domenica 28 settembre 2025 – ore 8:00 Legambiente Corato, in collaborazione con il Comune, promuove l'iniziativa Puliamo il mondo con attività di raccolta e pulizia lungo viale Arno. L'evento si inserisce nella storica campagna nazionale di Legambiente, da sempre impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e nella partecipazione attiva dei cittadini. Per entrambe le giornate saranno garantiti il supporto della Polizia Locale e della società Sanb. «Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a queste iniziative: insieme possiamo rendere Corato una città più pulita, accogliente e sostenibile!»