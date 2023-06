Corato al lume di candela: nottata al buio in Piazza Giorgio Almirante e zona Via Sant'Elia

Che ci crediate o no, quella in foto è Piazza Giorgio Almirante. No, nessuno sei nostri collaboratori ha dimenticato l'obiettivo davanti alla macchina fotografica o non ha sistemato a dovere l'ISO. Semplicemente tutto quel quartiere era al buio.Questa notte le strade del quartiere di Piazza Giorgio Almirante, sino alla Sacra Famiglia ed in tutte le stradine adiacenti Via Sant'Elia, erano senza luce.Alcuni giorni fa è toccato a Via Don Minzoni restare "al lume di candela". Al di là dei pericoli chiari che strade buie così popolate possano causare (anche in piena notte), la domanda sorge spontanea: sono black-out spontanei? Ci sono dei cali di tensione in città?Ai posteri l'ardua sentenza. Noi nel frattempo cercheremo di vederci chiaro. Anche al buio.