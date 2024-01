Piazza Buonarroti sarà intitolata a Giovanni Paolo II, i GD: «Perché non cambiare il nome di Piazza Almirante?»

Powered by

«Dubitiamo circa la sensibilità storica e culturale della gestione comunale nei confronti di figure di diversa rilevanza nella storia italiana» si legge nel comunicatoPiazza Michelangelo Buonarroti diventa Piazza Giovanni Paolo II e i Giovani Democratici lanciano la provocazione: perché "sottrarre una Piazza" ad un'eccellenza della storia dell'arte italiana e mondiale e non ad una figura quantomeno politicamente controversa come quella di Giorgio Almirante? Questo il comunicato integrale:«L'amministrazione comunale di Corato sembra avere priorità ambigue quando si tratta di cambiare i nomi delle piazze. Sorprendentemente, l'amministrazione modifica il nome di una piazza dedicata a Michelangelo Buonarroti, figura di spicco del Rinascimento italiano, anziché prendere in considerazione il cambio di nome di una piazza intitolata a Giorgio Almirante, un gerarca fascista. Questa scelta ci fa dubitare sulla sensibilità storica e culturale della gestione comunale nei confronti di figure di diversa rilevanza nella storia italiana».