Sabato 26 in Piazza Almirante "Il Quartiere è in Festa"

Sabato 26 Agosto, presso Piazza Almirante, alle 20:00, si svolgerà la XV Edizione della Manifestazione Culturale di Solidarietà e di Inclusione sociale denominata: "Tra Spettacolo e Solidarietà il Quartiere è in Festa".L'evento è patrocinato dal Comune della Città di Corato e a favore delle Onlus:• FONDAZIONE ANT – Assistenza domiciliare a favore dei malati terminali• LA CITTADINA DELLA DIVINA MISERICORDIA – A favore dei bambini ed adolescenti in condizioni di disagio.• CENTRO ZENITH - Volontariato a favore delle diverse abilità. I RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI del Centro Zenith si esibiranno in MUSICAL su SAN FRANCESCO D'ASSISI e resteranno sul palco insieme alle special guests della serata.Ospiti della Serata:• il cantautore DANILO AMERIO Autore di indimenticabili evergreen come Donna con te di Anna Oxa, Gli altri siamo noi per Umberto Tozzi, Gente di Mare duetto di Umberto Tozzi e Raf, e molte altre celebri canzoni scritte per Mia Martini, Adriano Celentano, Morris Albert (il magico interprete di Feeling), Fiordaliso, Fausto Leali e Little Tony; Partecipazioni come cantautore con: ButtamiaVia (Cantagiro, 1992),Quelli come noi (Sanremo 1994, terzo posto),Bisogno d'Amore (Sanremo 1995, sesto posto un milione di copie vendute)• dai programmi tv ZELIG e COLORADO glia attori e comici FRANCO NERI e BRUCE KETTA.• Per il momento "Tra Spettacolo e Testimonianza" : IVAN COTTINI già ospite al Festival di SanRemo di Carlo Conti, al programma Amici di Maria De Filippi e numerosi programmi Tv Rai ecc.. presenterà il suo libro: "LA DANZA DELLA FARFALLA", raccontando la sua esperienza di artista (ballerino) nonostante la sua "malattia" (sclerosi multipla.) (MODERATORE DON VITO MARTINELLI - Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Corato) In fine Si esibirà in un numero di danza.Organizzazione generale Vito CifarelliDirezione Artistica Giacomo Celentano (figlio di Adriano) con sua moglie Katia Guccione (presenti alla Serata).Presenterà il giornalista Franco Tempesta.Scopi della Manifestazione senza fini di lucro:• promuovere e sostenere le associazioni onlus partners dell'Evento• sensibilizzare il pubblico verso importanti tematiche sociali ( l'inclusione sociale)• promuovere le risorse e i talenti del nostro territorio