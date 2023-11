Corato, Habemus Mutuo! Lo Stadio Comunale si (ri)farà

Nella giornata di ieri infatti, durante il Consiglio Comunale straordinario, è stata data all'unanimità (24 sì su 24 presenti in aula) approvazione per la richiesta di mutuo al Credito Sportivo, per una somma pari a 1 milione e 450 mila euro, che serviranno per affidare i lavori per la messa in sicurezza dello Stadio, ad oggi inagibile, come purtroppo tutti sanno.Grazie a questo finanziamento sarà possibile effettuare tali lavori, ottenere l'agibilità dello stadio (obiettivo dichiarato 2024) e riportare il calcio neroverde nella propria storica casa.Nella prima fase dei lavori, saranno eseguiti lavori su circa 500 posti, questo per permettere la riapertura dello stadio in tempi relativamente più brevi, successivamente il Comune accederà ad altri finanziamenti che porterà la capienza totale del "Comunale" ad un massimo di 1350/1400 spettatori (dati approssimativi che saranno ufficializzati in corso d'opera). Ovviamente i lavori riguarderanno anche la pista di atletica ed il manto erboso, il tutto per riportare il Corato Calcio a giocare le sue partite casalinghe nella nostra città.L'hashtag #facimustadj che ha imperversato sui social, pare abbia le ore contate. Il primo scoglio burocratico è stato scavallato, ora si attenderanno sviluppi "pratici". Buon lavoro!