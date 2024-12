Corato in Piazza : in migliaia con Raf ad accogliere il 2025

Migliaia di persone stanno affollando Piazza Cesare Battisti per accogliere il 2025. Sul palco allestito davanti Palazzo di Città è stato Raf a far cantare Corato con le sue hit più famose.Da "Ti Pretendo" a "Sei la più bella del mondo", da "Battito Animale" a "Infinito", Raf, al secolo Raffaele Riefoli, ha fatto cantare grandi e piccini subito dopo la mezzanotte.Novanta minuti di grande musica, prima del consueto DJ Set che si protrarrà fino a notte fonda.Dopo il brindisi, Raf è salito sul palco con le sue hit intramontabili e i brani che hanno segnato la storia della musica italiana.A seguire, la festa continuerà fino a notte fonda con un altro emozionante DJ set firmato Telenorba.L'evento è stato trasmesso con collegamenti in diretta su Telenorba, insieme ad altre tre piazze per i Capodanni di Puglia: Foggia, Bari e Gallipoli.Ad aprire il concerto del cantante originario di Margherita di Savoia, prima del fatidico scocco della mezzanotte, ad avvicendarsi sul palco sono stati i giovani vincitori del Corato Sound Fest Rei, Dj Morris e The Question Marks.La redazione di Coratoviva augura a tutti i nostri lettori un sereno e felice 2025 ricco di gioia e serenità.