Grande attesa per RAF in Piazza Cesare Battisti

Quasi tutto pronto per un Capodanno d'Incanto a Corato con RAF l'artista che accompagnerà tutti nel nuovo anno in piazza Cesare Battisti con un concerto straordinario ed imperdibile.Durante la serata, ci saranno collegamenti in diretta su Telenorba insieme ad altre quattro piazze per i Capodanni di Puglia: Foggia, Bari, Gallipoli e Corato.Un'artista importante ed in continuità con le scelte effettuate in questi anni dall'amministrazione comunale che ha puntato a nomi di rilievo capaci di calamitare l'attenzione di un pubblico versatile ed esigente.La grande festa, inserita nel cartellone Incanto, inizierà alle 23.00 con Irene Antonucci e Kevin Dellino che insieme all'Amministrazione Comunale premieranno i vincitori del contest Corato Sound Fest.A seguire ci sarà un dj set fino alla mezzanotte e dopo il brindisi arriverà sul palco RAF con le sue hit più famose e i brani che hanno fatto la storia della musica italiana. A seguire si ballerà fino a notte fonda con un coinvolgente DJ set. L'incanto a Corato prosegue così anche nel nuovo anno e spalanca le porte con il divertimento al 2025.