Eventi
Porta Futuro Corato, tre incontri sull'Intelligenza Artificiale
Necessaria l'iscrizione
Corato - giovedì 2 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Porta Futuro area Metropolitana di Bari – Corato affronta il tema attualissimo e dibattuto dell'Intelligenza Artificiale, proponendo un nuovo ciclo di incontri incentrati sull'analisi dell'impatto che l'applicazione di tale tecnologia ha già nella vita di tutti noi e sull'indagine degli eventuali sviluppi futuri nel quotidiano e nel mondo del lavoro, a breve e a lungo termine.
Parlare di AI apre sempre scenari di confronto sentito e acceso, in cui il desiderio di futuro si scontra con il timore di eventuali sviluppi ingovernabili, rendendo il tutto incerto e insicuro.
Gli incontri, dal taglio assolutamente interattivo e coinvolgente, aiuteranno i partecipanti ad avere una visione più chiara e realistica della contemporaneità e dell'avvenire facendo chiarezza sull'argomento.
Il ciclo prevederà tre appuntamenti, di cui due lezioni teoriche condotte dagli esperti PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Industria Artigianato di Bari e una attività laboratoriale gestita dagli operatori dello sportello in cui i partecipanti potranno utilizzare direttamente le differenti applicazioni di IA, sperimentandone, così, in prima persona peculiarità e potenzialità.
Gli appuntamenti si svolgeranno presso la sede di Porta Futuro Corato, in viale Ettore Fieramosca, 169 e saranno così cadenzati:
- giovedì 09/10/2025 dalle 15:15 alle 17:00
- giovedì 23/10/2025 dalle 15:15 alle 17:00
- giovedì 30/10/2025 dalle 15:15 alle 17:00