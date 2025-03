Corato piange la prematura scomparso del Dott. Leone

Corato piange la prematura scomparsa del Dott. Nino Leone, cardiologo d'eccellenza e diplomato al conservatorio, sia in pianoforte che in clavicembalo.Coratino d'origine, si è formato presso il Liceo Oriani e si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari, specializzandosi poi in Cardiologia con il massimo dei voti presso la stessa università. Mente geniale, intuito fulgido, indole brillante, bellissimo nell'aspetto.Ha lavorato come dirigente medico presso la Cardiologia dell'Ospedale di Manfredonia e dell'Ospedale D'avanzo di Foggia. Ha prestato servizio presso la struttura sanitaria "Opera Don Uva" del gruppo Telesforo "Universo Salute". Ha svolto diffusamente e per lunghi e proficui anni l'attività professionale medica sul territorio delle provincia di Bari, BAT e Foggia.È stato parte del Consiglio Direttivo dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (sezione di Bari). Ha firmato prestigiose pubblicazioni scientifiche (alcune delle quali sull'European H.J.) e ha condotto importanti studi clinici, quali CEDIM I e II, EASY e APROS. Sono innumerevoli oggi le commoventi attestazioni di riconoscenza dei pazienti che lo ringraziano per averli salvato la vita.Il Dott. Nino Leone è stato anche un eccellente musicista per passione. Dopo il diploma conseguito da giovanissimo a pieni voti presso il conservatorio Piccinni di Bari in pianoforte, ha ottenuto con successo il diploma in clavicembalo presso il conservatorio Giordano di Foggia.Era impegnato anche nella beneficenza: ha organizzato importanti eventi solidali culturali tra arte e musica, al fianco dell'amato fratello Dott. Franco Leone, scrittore coratino e studioso dell'arte con il quale condivideva la passione per l'arte, la musica e la poesia. Nino stava lottando con forza contro un male oscuro e malvagio. Lascia una grande famiglia: la moglie e il figlio Giuseppe, medici come lui, le figlie Anna Chiara e Carola e i quattro fratelli Aldo, Franco, Mario e Isa.