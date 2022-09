Corato porta fortuna a Isabella Lapenna, incoronata Miss Puglia

Un tris di successi, a cominciare da quello conquistato lo scorso 26 giugno a Corato, nella tappa del concorso balzata agli onori delle cronache per la mancata concessione, da parte del Sindaco Corrado De Benedittis, del patrocinio del Comune alla manifestazione.21enne studentessa di lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale originaria di Palo del Colle, si è ripetuta anche il 4 settembre nella finale regionale di Andria, assicurandosi la fascia die domenica 11 è stata incoronataal termine della finalissima di Giovinazzo.Una vittoria significativa, che in un certo senso chiude la questione e le polemiche sollevate da più parti in merito alla decisione dell'amministrazione comunale coratina. È peraltro doveroso rimarcare in termini di dati di fatto oggettivi come, al contrario, in occasione di tutte le altre serate di selezione organizzate dall'esclusivista regionale Carmen Martorana il patrocinio dei rispettivi Comuni sia stato sempre concesso.ha rivolto un ringraziamento ai coratini per il supporto fornitole in queste settimane attraverso una breve clip. Quella tappa e il polverone delle polemiche, in qualche modo, le hanno portato fortuna evidenziandone, qualora fosse necessario, la bellezza e soprattutto le qualità umane.