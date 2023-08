La coratina Rachele Di Tacchio è Miss Bellezza Italiana 2023: l’intervista esclusiva

Domenica scorsa, nella cornice del Lido Exotica di Zapponeta, la coratina Rachele di Tacchio ha vinto la selezione regionale di Miss Bellezza Italiana 2023. La diciassettenne, appassionata sin da bambina alla danza ed al mondo dello spettacolo, si è così qualificata per la fase nazionale del concorso, che si terrà a Manfredonia in Piazza Duomo, la sera del 27 agosto.Rachele, nonostante la sua giovane età, ha già diverse fasce conquistate alle spalle e già le idee chiare sul suo futuro. Noi di CoratoViva l'abbiamo intervistata in esclusiva e le auguriamo il meglio per la sua carriera per la sua vita.