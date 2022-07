Non sembra placarsi, a Corato, la polemica a proposito della mancata concessione del patrocinio - da parte del Comune - alla serata di selezione provinciale del concorso Miss Italia. I referenti del circolo coratino di Fratelli d'Italia sono intervenuti a margine di un appuntamento al quale, invece, l'amministrazione comunale ha partecipato con la presenza del primo cittadino: il Baripride (link all'articolo) «Esprimiamo sconcerto per il danno d'immagine che la città di Corato ha subìto per il negato patrocinio al concorso di Miss Italia da parte del Sindaco» hanno evidenziato dal partito guidato da Giorgia Meloni. «Lo stesso De Benedittis, invece, ha voluto intervenire alla manifestazione Bari Pride, svoltasi a Bari sabato scorso, a nome di tutti i coratini. Due pesi e due misure da cui ci dissociamo, nella convinzione che vadano riconosciuti e tutelati i diritti di tutti. Anche delle donne che partecipano al concorso più famoso ed elegante d'Italia».