Domenica a Corato la selezione provinciale di Miss Italia

Domenica 26 giugno, a partire dalle 20:30, è in programma la selezione provinciale per l'Area Metropolitana di Bari di Miss Italia. Sarà piazza Cesare Battisti, a Corato, la cornice dell'evento che consentirà ad alcune delle partecipanti di avanzare alle fasi successive del concorso. Madrina della serata la conduttrice televisiva e radiofonica nonché attrice teatrale foggiana, Misss Italia 1999.L'evento sarà condotto da Christian Binetti e allietato da diversi ospiti: il tenore Luigi Cutrone, la ballerina Tiziana Loconsole e il comico Emanuele Tartanone.La manifestazione è organizzata dall'esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi in collaborazione con l'Asd Wellness Gardness fitness & more che ha fortemente voluto portare il concorso a Corato.Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, truccate da Bella Esthetic Concept, sarà il défilé dell'atelier Opere Sposi Corato con l'anteprima della Collezione Sposa 2023. Partner morale di Miss Italia Puglia è la sezione Bat della Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori, guidata da Michele Ciniero.