Alessia Stasolla è Miss Italia Corato 2023

La 18enne di Santeramo è stata incoronata ieri in Piazza Cesare Battisti

È Alessia Stasolla, 18 anni di Santeramo la vincitrice della tappa coratina di Miss Italia Puglia, selezione preliminare dell'84esima edizione di Miss Italia.La giovane studentessa ha vinto a cospetto di altre 29 giovani ragazze che, nel corso della serata organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, hanno sfilato sulla passerella di Piazza Cesare Battisti, prima in abito da sera, poi con il body ufficiale della kermesse.Il tavolo della giuria, composto da esperti del mondo del fitness e della moda, giornalisti ed addetti ai lavori, ha alla fine scelto Alessia, visibilmente emozionata al momento dell'incoronazione.Sul podio anche Giulia Bilancia, 17enne di Lucera e Giorgia Barone, 19 anni di Casamassima.Durante la serata condotta da Christian Binetti, si sono avvicendati sul palco la cantante Elena Cappiello l'attrice comica Lilla Pierno ed alcuni componenti della Wellness Evolution, che si sono esibiti in coreografie di danza moderna.Nel corso della kermesse spazio anche alla sensibilizzazione su un tema importante, quello della sicurezza stradale, con la t estimonianza del padre di Iacopo Di Bari, 22enne scomparso in un incidente stradale tra Corato ed Andria nel 2016.A ridosso dell'evento noi di CoratoViva abbiamo intervistato l'organizzatrice esclusiva delle tappe Puglia e Basilicata Maria Carmen Martorana.