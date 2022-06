Miss Italia, la fascia per la tappa di Corato va a Isabella Lapenna

9 foto Miss Italia fa tappa a Corato

Una serata in cui celebrare la bellezza e l'eleganza. Lo storico contest nazionale Miss Italia ha fatto tappa a Corato, nella cornice di Piazza Cesare Battisti dove domenica sera sono salite sul palco diverse aspiranti miss. Non sono bellezza, ma anche stile, charme, portamento. In alcune fasi della kermesse i presentatori hanno richiesto sogni e desideri delle candide e bellissime aspiranti miss, con risposte che hanno brillato per decisione e concretezza, in barba a chi pensava di vedere solo tante ochette giulive.Tanti momenti hanno portata una ventata di vivacità in una cornice luminosa ed esaltante. Tra luci e fumi, spazio anche per le visite di un "amichevole" Spiderman che è passato dalle tradizionali ragnatele alla ribalta coratina. Spazio anche per le eleganti creazioni artistiche di abiti da sposa dell'atelier Opere Sposi. Organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, con la collaborazione dell'Asd Wellness Garden di Corato, durante la tappa coratina la giuria di qualità - presieduta dalla giornalista Bianca Chiriatti, esperta in eventi e spettacolo - ha aggiudicato la fascia di miss alla giovaneMadrina dell'evento è stata la Miss Italia anno 1999, la foggiana Manila Nazzaro, oggi apprezzata conduttrice e attrice che ben lieta ha ritrovato le atmosfere di competizione di simili sfilate. A presentare la serata Christian Binetti, che ha inoltre recitato un toccante monologo sul tema della violenza sulle donne a controprova dell'impegno verso tematiche non certo leggere e a cui dare la massima rilevanza. La competizione è stata preceduta da momenti di spettacolo con la presenza e la "potenza" del tenore Luigi Cutrone, di Tiziana Loconsole - ballerina e sosia nazionale di Raffaella Carrà, che in paio di performance ha ingannato tutti riportando la grazia e la vivacità della "più amata dagli italiani", anche in un divertente Tuca Tuca con i presentatori - e del comico di Mudù Emanuele Tartanone e le sue riuscite caratterizzazioni.